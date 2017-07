VIDÉO - Qui pour incarner la prochaine James Bond Girl ?

Entre Miss (Israël, en 2004) et Girl (James Bond Girl), l'actrice israélienne de 32 ans repérée dans la saga Fast & Furious aura marqué de son nom une autre Woman, Wonder Woman. C'est à elle qu'est revenu le rôle de la super-héroïne dans Batman v Superman : L'Aube de la Justice. Un personnage culte qui a explosé cette année le box-office avec son propre film. Ajoutez à cela le fait que la demoiselle a fait son service militaire obligatoire de deux ans et a failli obtenir le rôle de Camille dans Quantum of Solace en 2007. Une vraie James Bond Girl.