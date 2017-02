VIDÉO - César 2017 : le vibrant hommage à Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo est venu saluer le public qui lui a offert une longue standing ovation. Très droit, une canne à la main, il a fait une courte déclaration, touché par ces applaudissements. Le visage buriné, "Bébel" s'était fait rare à la suite d'un accident vasculaire cérébral, en 2001, qui l'avait fortement handicapé et affecté son élocution.





Jean Dujardin, qui a dit s’être beaucoup inspiré de Belmondo, lui a rendu un hommage appuyé : "Jean-Paul Belmondo est le cinéma français à lui tout seul, la réconciliation des films d'auteurs et de la culture populaire". Il a ajouté que "c'est le même homme qui a donné le coup d'envoi de la nouvelle vague et joué les ‘guignolo’ suspendu à un hélicoptère". "Merci d'avoir montré qu'il était possible de réconcilier la tête et les jambes", a lancé Dujardin.