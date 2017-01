VIDÉO - César 2017 : les 5 grands oublis des nominations

Ainsi, de Nocturama de Bertrand Bonello à Personal Shopper de Olivier Assayas (récompensé par une Prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes), en passant par la performance de Lambert Wilson dans L'odyssée, voici ce que l'Académie a peut-être manqué.





Outre ceux mentionnés dans la vidéo ci-dessus, signalons les absences déplorées de Louise en hiver et des trop faibles nominations pour Rester Vertical, Réparer les vivants (nommés seulement une fois) et Quand on a 17 ans (deux prix de maigre consolation).