VIDÉO - César : Lily-Rose Depp, la mise en orbite d’une enfant star

Pour la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, tout commence par une photo… Celle de sa première apparition au défilé Chanel. Egérie pour les lunettes de la marque en 2015, elle devient alors la protégée de Karl Lagerfeld. L'année suivante, Lily-Rose Depp bascule sur grand écran et se retrouve à l’affiche de trois films : "Yoga Hosers", "Planetarium" et "La Danseuse". Grâce à ce dernier, elle fait d'ailleurs ses premiers pas au festival de Cannes et est donc nominée aux César. Côté podium, les honneurs sont aussi au rendez-vous, puisqu'au début de l'année 2017, la jeune femme a défilé en robe de mariée pour la collection Chanel du "Kaiser" de la mode.