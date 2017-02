VIDÉO - Oulaya Amamra récompensée aux César pour "Divines" : "J’espère que ça parlera à des jeunes"

Emue aux larmes sur la scène de la Salle Pleyel, dans sa sublime robe du soir, Oulaya Amamra, 20 ans, n’avait plus grand-chose à voir, avec Dounia, le personnage qu’elle incarne avec un talent féroce dans Divines, le premier film de sa sœur Houda Benyamina. L’histoire d’une gamine de banlieue qui se rêve gangster pour sortir de la misère. Et va tomber amoureuse d'un garçon pas tout à fait comme les autres...





César du meilleur espoir féminin, la jeune comédienne qui a grandi à Viry-Châtillon, en région parisienne, s’est confiée à LCI dans les coulisses de la 42e cérémonie des César. "Ce prix, c’est un symbole. Si je peux prendre la parole comme je l’ai fait, j’espère que ça parlera à des jeunes, et que ça leur donnera envie de croire en leurs rêves. Aujourd’hui tout est possible, quel que soient ses origines et son milieu social."





Nommé à 7 reprises, Divines a également remporté le César du meilleur premier film, mais aussi le César du meilleur second rôle féminin attribué à Deborah Lukumuena, la partenaire d’Oulaya à l’écran.