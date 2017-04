VIDÉO - Charlize Theron rejoint Fast and Furious 8 : "Mon personnage est une psychopathe"

La quadragénaire a dans un second temps évoqué son engagement pour différentes causes. En 2006, elle fonde le Charlize Theron Africa Outreach Project en soutien aux ONG engagées pour la sensibilisation des habitants d'Afrique sur les risques du Sida. Le 21 janvier dernier, elle avait rejoint les rangs des manifestants à Park City, dans l'Utah, pour une toute autre cause : celle des droits de la femme lors de la Women's March.





"J'étais à cette manifestation en tant que femme, pas en tant que célébrité ou actrice", a-t-elle expliqué avant d'évoquer Donald Trump, élu la veille. "Je suis inquiète du monde dont nous allons hériter avec Trump et que nous allons laisser à nos enfants, a-t-elle plaidé. J'estime qu'il est un problème et que c'est à cause de lui qu'il y a cet esprit d'opposition aux Etats-Unis."