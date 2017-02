VIDÉO – Avec son remake des "Proies", Sofia Coppola renoue avec le film historique : découvrez la bande-annonce

Depuis The Bling Ring, Sofia Coppola s’était fait un peu oublier. Elle préparait en secret son nouveau long-métrage en costumes, non pas pour tourner la suite de Marie-Antoinette, mais réaliser "The Beguiled" ("Les Proies" en français), un drame qui se déroule pendant la guerre de Sécession, aux Etats-Unis. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.





Dans ce film à l’éclairage aussi sombre que le "Barry Lyndon" de Stanley Kubrick, une jeune fille (Elle Fanning) trouve un soldat grièvement blessé et le ramène dans son pensionnat. La présence de cet homme plutôt bien fait de sa personne (Colin Farrell) ne va pas tarder à semer la discorde entre les occupantes de ce milieu cloîtré et oppressant.