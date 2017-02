VIDÉO - Qui est Jérôme Commandeur, le très drôle maître de cérémonie des prochains César ?

Mais Commandeur n'oublie pas le cinéma pour autant, et enchaîne les rôles sur grand écran, comme dans "Rien à déclarer" et "Supercondriaque" (toujours réalisés par Danny Boon), mais aussi les "Tuche" d'Olivier Baroux. En 2016, il réalise même son propre film : "Ma famille t'adore déjà !", qui connaît un joli succès et dépasse les 300.000 entrées. Cette année, on le verra à l'affiche de deux comédies : "L'Embarras du choix", d'Eric Lavaine et "Les Nouvelles aventures de Cendrillon", de Lionel Steketee.