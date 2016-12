VIDÉO - Classement JDD : Omar Sy "surpris et touché" d’être la personnalité préférée des Français en 2016

C’est l’homme qui a détrôné Jean-Jacques Goldman dans le cœur des Français. En août dernier, Omar Sy décrochait la première place du classement des "personnalités préférées", réalisé par l’IFOP pour le Journal du Dimanche. Une véritable consécration pour celui qui est entré dans ce top 50 en 2011, grâce au succès de Intouchables, énorme succès au box-office. Depuis, l’acteur qui aura 39 ans en janvier prochain, enchaîne les rôles, des deux côtés de l’Atlantique, de Samba à Jurassic World en passant par X-Men : Days of Future Past et Chocolat. Rebelote avec le nouveau classement, dévoilé ce samedi : il devance Simon Veil et JGG...





Après un second rôle en anglais dans Inferno, aux côtés de Tom Hanks, il est actuellement à l'affiche de la comédie Demain tout commence, réalisée par Hugo Gélin. L’occasion pour LCI de l’interroger, entre autres choses, sur son incroyable côte de sympathie. "On est toujours surpris de l’intérêt et de l’amour qu’on nous porte", avoue-t-il. "Ca me touche et j’essaie de prendre ça du bon côté. C’est une marque d’amour, ça me fait énormément de bien, je suis extrêmement reconnaissant. Après, ça ne m’appartient pas vraiment. Il ne faut pas chercher à se l’expliquer." Modeste.