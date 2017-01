VIDEO - Damien Chazelle, le réalisateur de "La La Land" : "La comédie musicale, ce n’est pas old fashion"

Dans La La Land, Emma Stone et Ryan Gosling incarnent Mia et Sebastian, une jeune actrice et un pianiste de jazz. Elle rêve de conquérir Hollywood, lui d’ouvrir un club dédié à un genre musical qui ne fait plus recette. Une romance sublimée par la caméra du jeune cinéaste et la bande originale de son camarade de fac, Justin Hurwitz. Après avoir décroché 7 Golden Globes, cette petite merveille fait figure de grandissime favori des prochains Oscars, dont les nommés seront dévoilés mardi prochain…





"Je trouve qu’on a parfois tendance à penser que ce ne sont pas des films vrais, que c’est du spectacle, de la fantaisie totale qui n’a rien à voir avec la vie", confie à LCI Damien Chazelle à propos des comédies musicales. "Là je ne suis pas d’accord. A travers ce genre, on peut parler de la vie quotidienne et surtout du monde moderne. La comédie musicale, ce n’est pas old fashion !".