VIDEO – Dans les coulisses de "Mes vies de chien", le feel good movie avec des toutous

"Il est navrant que le public ait été abusé par une polémique fabriquée de toutes pièces par l'organisme radical People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), dont l'objectif est d'empêcher la présence d'animaux sur les tournages et dans notre quotidien », déclare le docteur Kwane Stewart, membre de American Humane dans un communiqué. "Nous sommes les premiers à nous attaquer à la violence faite aux animaux, et rien de tel ne s'est produit sur le tournage de Mes vies de chien."





Dans une tribune publiée par The Hollywood Reporter, le producteur Gavin Polone répond aux détracteurs du film. Et t s’en prend à l’initiateur du document à l’origine de la polémique. "Pourquoi a-t-il gardé la vidéo pendant un an et trois mois avant de la rendre publique ?", s’interroge-t-il. "S'il voulait protéger les animaux, n'aurait-il pas fait le nécessaire pour empêcher immédiatement que les personnes responsables continuent de faire cela sur d'autres tournages ?".