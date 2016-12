VIDÉO – Découvrez la bande-annonce de "M. et Mme Adelman", le film qui reforme le couple Nicolas Bedos-Doria Tillier !

Au casting, les acteurs Pierre Arditi, Denis Podalydès et Zabou Breitman rejoignent Doria Tillier, dont les talents de comédienne ont été prouvés par deux années réussies en tant que Miss Météo sur Canal +, de 2012 à 2014.





En revanche, Nicolas Bedos a plus souvent essuyé les plâtres que récolté l’assentiment des critiques, au cours de ses essais dans le cinéma. Si Monsieur et Madame Adelman est son premier film en tant que réalisateur, il précède une liste de longs-métrages que le fils de Guy Bedos a rejoint comme acteur ou scénariste. A l’exception de L’amour dure trois ans et Les Infidèles, aucun de ces films n’a véritablement bousculé le box-office français. Les blagues de la bande-annonce de Monsieur et Madame Adelman tombent d’ailleurs un peu à plat et ne laissent pas augurer un chef d’œuvre. Heureusement, Nicolas Bedos a l’habitude des brimades…