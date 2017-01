VIDEO - Dîner entre amis, bébé et cataclysme : l'équipe de "Baby Phone" vous pitche son film

Autour d'eux, Medi Sadoun, Anne Marivin et Marie-Christine Adam. C'est cette dernière qui a eu la lourde tâche de lancer le "synopsis collectif". Le principe de ce défi que nous avons donné à tous les acteurs interrogés lors du festival cette semaine ? Une phrase par acteur pour au final arriver au résumé du film. Une sorte de bande-annonce accélérée et sans image qui peut rapidement devenir hilarante. Demandez à l'équipe d'Alibi.com. Pour Baby Phone, le fil conducteur a été beaucoup plus fluide. Et pour ceux qui n'auraient pas été convaincus par ce pitch, nous avons demandé à Medi Sadoun de vous chanter quelques mots. Comme son personnage dans le film. Mais pour le voir, il faudra attendre le 8 mars.