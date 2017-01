VIDÉO EXCLUSIVE - Un sac de billes : dans les coulisses du film avec Patrick Bruel

Plus de 40 ans après une première adaptation par Jacques Doillon, le roman de Joseph Joffo, Un sac de billes retrouve le chemin de salles de cinéma avec un nouveau film réalisé cette fois par Christian Duguay, à qui on doit des succès comme Jappeloup ou Belle et Sébastien, l’aventure continue.





Vendu à plus de 20 millions d’exemplaires à travers le monde, Un sac de billes raconte l’histoire de deux jeunes frères juifs dans la France occupée pendant la Seconde guerre mondiale. Livrés à eux-mêmes, Maurice et Joseph font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.





Dans cette version de 2017, les deux jeunes frères sont incarnés à l’écran par Dorian Le Clech, Batyste Fleurial. Autour d’eux, on retrouve quelques pointures du cinéma français : Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier, Bernard Campan ou encore Kev Adams. A découvrir dans les salles le 18 janvier 2017.