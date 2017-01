VIDEO - "Faut pas lui dire"... mais faut-il aller le voir au cinéma ?

Réalisé par Solange Cicurel, Faut pas lui dire est sorti dans les salles ce mercredi. Une comédie romantique où la chanteuse Jenifer tient son premier "premier rôle". Et franchement, elle est très convaincante dans son personnage de Maître Laura Brunel, avocate un peu rigide séparée de son mari mais qui évidement - même si elle ne se l’avoue pas - attend le prince charmant, le vrai.





Néanmoins, les trois autres actrices, Stéphanie Crayencour, Tania Garbarski et Camille Chamoux sont un peu à la peine derrière et tirent malheureusement les traits déjà épais de leurs personnages. La comédie de filles est toujours un style périlleux. Il faut en effet ne pas tomber dans les clichés habituels : la nymphomane, la psychopathe, la mère de famille débordée, la femme délaissée, l’hystérique. Ce qui n’est pas simple. Et puis le vrai problème des comédies romantiques, ce sont les dialogues qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances… C'est malheureusement le cas ici.