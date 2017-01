VIDEO - Festival de l'Alpe d'Huez : Audrey Lamy votera-t-elle pour le film de sa soeur Alexandra ? "Y a intérêt, sinon..."

Scène de ménage en vue chez les soeurs les plus drôles du cinéma français ? Cette semaine, la fratrie Lamy est bien représentée au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. La cadette, Audrey, sera chargée, aux côtés des autres membres du jury présidé par Omar Sy, de sacrer l'un des six films en compétition. Et ça tombe bien car dans l'un de ses films joue son aînée, Alexandra, qui tient le rôle principal de L'Embarras du choix d'Eric Lavaine. Du tout cuit pour elle ? Que nenni...