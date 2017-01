VIDEO - Festival de l'Alpe d'Huez : le président Omar Sy ouvre le bal avec un dab

"C'est du kif. On vient ici, on est détendu, on est en Moon Boots, on ne fait pas l'effort du vêtement, on ne se prend pas la tête pour ça, du coup on est tous à l'heure", s'est-il amusé avant de saluer les "belles découvertes" faites lors de ce festival. Bienvenue chez les Cht'is, Tout ce qui brille, Papa ou Maman ou encore Babysitting y ont notamment été repérés. Virginie Guilhaume, qui animait la cérémonie, a bien eu du mal à lui couper la parole. "Je n'ai pas fini, je suis président, je vais parler longtemps. Comme je suis président et que ça ne va arriver qu'une fois, je vais "dictater" un petit peu. Ce n'est pas méchant, je vais profiter un peu de la situation", s'est-il réjoui avant de présenter les membres de son jury, qu'il a lui-même sélectionnés.