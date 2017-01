VIDEO - Golden Globes 2017 : "La La Land", Isabelle Huppert, Casey Affleck grands vainqueurs

La La Land partait favorite de la soirée avec sept nominations. Elle les a toutes gagnées, établissant un record de prix pour un film: meilleure comédie, meilleur scénario, meilleur metteur en scène pour son auteur-réalisateur Damien Chazelle, meilleure musique et chanson originales.





A priori, cette romance entre une aspirante actrice et un musicien devrait confirmer ce triomphe aux Oscars en février prochain. Ses deux interprètes Emma Stone et Ryan Gosling, qui chantent, dansent et font des claquettes dans les plus beaux lieux de Los Angeles ont été également primés.





Aaron Taylor-Johnson pour Nocturnal Animals et Viola Davis pour Fences ont été sacrés meilleurs seconds rôles de cinéma.





Moonlight, sur un jeune garçon noir homosexuel qui grandit avec une mère toxicomane, a remporté le Globe du meilleur film dramatique; Casey Affleck celui du meilleur acteur dramatique pour Manchester by the sea. C'est normal, il est bouleversant en homme forcé de s'occuper soudainement de son neveu après le décès de son père.



En télévision, les séries American Crime Story: The People vs O.J. Simpson, celle sur un trafiquant d'arme The Night Manager et sur la reine d'Angleterre The Crown ont raflé plusieurs prix chacune.





Retrouvez ci-dessous le palmarès dans son intégralité.