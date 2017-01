VIDEO - Grand Corps Malade : "Patients", son (très) réussi premier long métrage, marquera l'année cinéma

Traitant avec humour et émotion d'un sujet difficile, Patients a été tourné avec des jeunes comédiens et des figurants patients dans un centre de réadaptaion de Coubert en Seine-et-Marne, où Grand Corps Malade suivit en 1997-98 une longue rééducation après une grave chute dans une piscine, à l'âge de 20 ans. On en parlera plus longtemps au moment de sa sortie.





Patients dans les salles le 1er mars 2017.