VIDÉO - "Grave": quand Julie Gayet produit un film d'horreur cannibale

De ses intentions à l’atmosphère (bonne idée de tourner dans un campus, où la chair est forcement reine), Grave ressemble à la fusion avouée de deux films français: Trouble Everyday de Claire Denis et La crème de la crème de Kim Chapiron. Présenté à la Semaine de la Critique, le film d'horreur a fait son petit effet au Festival de Toronto lors de la fameuse séance de minuit.





En effet, certains spectateurs se sont évanouis pendant la projection. "Un couple s'est senti mal, les secours ont dû être appelés", avait alors expliqué Ryan Werner, le vendeur américain du film, au Hollywood Reporter. Ce dernier en a profité pour rappeler qu'il n'y avait pas eu de faits similaires depuis Antichrist, de Lars von Trier, en 2009.





C'est le premier long métrage de Julia Ducournau, soutenu haut et fort par Julie Gayet, et il a réussi à taper dans l'oeil d'un certain M. Night Shyamalan (Sixième Sens, Incassable et prochainement Split).