"Grave" : que vaut le film d’horreur cannibale produit par Julie Gayet ?

Sa réalisatrice Julia Ducournau, ancienne étudiante de la Fémis qui a bien révisé son David Cronenberg illustré, sonde la découverte du corps en mutation à travers les sempiternelles conventions du genre horrifique et la propension à la surenchère (épilation se terminant par la dégustation d'un doigt ou corps à moitié mangé découvert au réveil). Ainsi, avec un regard empreint de poésie, elle filme les corps au plus près et sans apprêt, dans une lumière brute, et fouille incidemment dans les tréfonds archaïques du désir.





Peu étonnant, d'ailleurs, car cette fille de médecins, dont la mère est gynécologue et le père dermatologue, considère Grave comme une tragédie antique moderne. Ses préoccupations se révèlent plus viscérales que poseuses ou superficielles. D'ailleurs, elle avait déjà tourné avec sa jeune et épatante actrice principale, Garance Marillier un court-métrage, Junior, et un téléfilm, Mange, qui traitaient tous deux d'une métamorphose physique et dont Grave se révèle la parfaite excroissance.