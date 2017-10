VIDÉO - "Happy End" : quand Michael Haneke s’essaie à la comédie, on serre (fort) les dents

Ce petit microcosme, qui évolue en quasi vase clos avec ses domestiques, va être perturbé par l’arrivée de Eve (Fantine Harduin, troublante), la fille de Thomas, née d’un premier mariage. Une gamine adorable en apparence, si on ne l’avait pas vu empoisonner sa mère lors de la scène d’ouverture… Ce jeu de massacre, Michael Haneke l’orchestre avec un plaisir non dissimulé, la beauté de la lumière et des cadres du chef opérateur Christian Berger contrastant avec les noirs desseins de ses protagonistes.