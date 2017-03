VIDÉO - "Love Actually" la suite : découvrez la bande-annonce jubilatoire

Ils sont de retour, pour dérider nos zygomatiques et stimuler l'affect lacrymal ! Dix minutes pour raviver le ravissement béat provoqué par Love Actually, sorti en 2003. Un "Best Of ultime de la comédie romantique" qui rend immédiatement heureux, qui ne cesse de ravir au gré de multiples visionnages et qui compte de nombreux fans, partout dans le monde.





Joie donc de retrouver les personnages d'origine dans un court-métrage d'une dizaine de minutes diffusé ce 24 mars sur BBC One. Dans la bande-annonce, ils tiennent des pancartes et s'amusent, entre autres, à savoir qui a le mieux vieilli de la bande.





Il y aura évidemment beaucoup de nostalgie à tous les retrouver et à voir les comédiens (Hugh Grant en premier ministre dansant, Colin Firth en romancier malheureux en amour, Liam Neeson en papa guidant fiston, Bill Nighy en rock-star décadente ou encore Rowan Atkinson en vendeur de grand magasin bien trop méticuleux....) reprendre leurs personnages, quatorze ans après la sortie du premier volet... Tout en ayant une pensée pour Alan Rickman, l'acteur décédé en janvier 2016