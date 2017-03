VIDÉO - Isabelle Huppert se déchaîne sur "Nuit de folie" de Début de soirée pour fêter la fin d'un tournage

C'est décidément l'année d'Isabelle Huppert ! Après avoir reçu le César de la meilleure actrice pour le film Elle, ainsi qu'avoir était nominée au Oscars, la comédienne de 63 ans, qui vit sa vie en films, ne peut pas s'empêcher de tourner plus vite que son ombre. Il y a encore quelques jours, on savait via son compte Instagram qu'elle était en plein tournage de Eva, le nouveau long métrage de Benoît Jacquot aux côtés de Gaspard Ulliel, Julia Roy et Richard Berry. Mais on ne savait pas l'actrice pourtant réputée sérieuse et cérébrale fan du Nuit de Folie de Début de soirée.