VIDÉO - Jackie Chan retrouve ses premiers cascadeurs perdus de vue depuis 40 ans et fond en larmes

Ce sont les larmes aux yeux, que Jackie Chan leur témoigne son émotion : "Merci, merci. Je ne vous ai pas vu depuis tant d'années mes frères. Chaque année, j'espère avoir la chance de vous retrouver. Certains ne sont plus là, et les opportunités d'être ensemble se réduisent jour après jour. Merci à vous d'être restés avec moi toutes ces années. Merci Jackie Chan's Stuntmen Team". L'acteur est un "rôle modèle" pour tous ses "frères" mais également pour des millions de Chinois qui ont vu ses films et suivi sa carrière sur plusieurs générations.





La vidéo, postée par Jared WanFeng Ti sur Facebook, a été vue plus de 9 millions de fois depuis le 30 janvier dernier. Plus de 11 000 commentaires d'internautes émus ont été postés, avec des smileys, de simples mots ou des longs messages comme cet utilisateur : "c'est tellement merveilleux, j'ai pleuré en regardant ça. J'ai vu tous ses cascadeurs, des premiers films de Jackie Chan dans mon enfance au dernier sorti cette année. C'est génial de voir ce moment si spécial et de les voir tous réunis".