VIDEO - "Jackie Kennedy sentait la nécessité de protéger son époux", estime le réalisateur Pablo Larrain

"Le scénario était à la base non linéaire. En arrivant sur le projet, je l’ai voulu encore plus fragmenté. Je voulais que le film soit bâti avec des tranches de souvenirs, des morceaux d’idées, des choses pas nécessairement connectées mais qui se relient sous les yeux de Jackie. Elle a d’une certaine manière façonné l’héritage de JFK. Et en faisant ça, elle est devenue une icône. Vous savez, il y a un gap entre l’intention et le résultat. Et ce gap, on s’y engouffre. C’est la petite porte de cuisine où on se faufile en tant qu’artiste. Jackie sentait la nécessité de protéger son époux. Tous ses projets ont été interrompus et elle a eu peur qu’il n’y ait pas d’héritage. Elle l’a fait rentrer dans l’histoire. Ce film parle de ça, mais aussi du deuil, de ce que c’est d’être une mère, du rapport aux médias… Je ne sais pas si le mythe restera immortel… Les mythes sont hors de contrôle. Ce sont les gens qui les entretiennent."