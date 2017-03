VIDÉO - James Gray, réalisateur de The Lost City of Z : "Aller en Amazonie en 1905, c'est comme aller sur Mars aujourd'hui"

C’est le film plus ambitieux de sa carrière. Avec The Lost City of Z, James Gray raconte l’histoire vraie, au début du siècle dernier, du major britannique Percy Fawcett (Charlie Hunnam) parti pour l’Amazonie afin de cartographier la frontière entre la Bolivie et le Brésil… Une aventure épique que le réalisateur de Two Lovers et The Immigrant filme en mariant grand spectacle et fresque intimiste, comme il l’a confié à LCI.