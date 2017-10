VIDÉO - Qui est James Toback, le réalisateur accusé de harcèlement sexuel ?

James Toback retrouvera Mike Tyson le temps d'un documentaire éponyme Tyson, racontant la gloire et la descente aux enfers du boxeur. Le plus jeune champion du monde des Lourds (50 victoires en 58 combats) y est décrit comme un homme criblé de dettes et Toback voit à travers Tyson un homme qui a tout perdu.





Interviewé à cette occasion, Toback révélait que "les boxeurs fournissent un travail phénoménal pour porter les coups les plus précis, les plus dévastateurs, pour tenter aussi de contrôler le combat et, quand ils s'y attendent le moins, un coup vient tout foutre par terre."





James Toback est K.O. Ce n'est pas la première fois qu'une telle enquête vise le réalisateur américain, déjà épinglé en 1989 par un article du magazine Spy détaillant comment James Toback draguait des femmes dans les rues de l'Upper West Side à New York en leur promettant des rôles dans ses films.