VIDÉO - Jean Dujardin, Johnny Hallyday, Christophe Lambert, Mathilde Seigner... ils sont tous dans le prochain Claude Lelouch

On avait sincèrement aimé que, par exemple, dès la première minute de Un + Une, son film d'avant qui marquait une vraie renaissance artistique, Lelouch fasse exactement l’inverse de ce que l’on pouvait redouter (une pub pour Dujardin) et s’autorise à introduire pendant dix longues minutes un, deux, trois films différents en un seul. Le réalisateur d’Un homme et une femme, de Vivre pour vivre, de L’aventure c’est l’aventure, de La Bonne Année, des Uns et les Autres n’a pas peur de perdre profanes comme abonnés et de réclamer l’attention du spectateur.





A une heure où n’importe quel jeune cinéaste prend un maximum de précautions consensuelles pour draguer les producteurs et séduire une large cible, Lelouch, lui, s'en fiche. Et impose une indiscutable liberté.





On ne souhaite qu'une chose avec son Chacun sa vie: qu'il continue de nous surprendre.





Le résultat est visible en salles le 15 mars prochain.