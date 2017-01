VIDÉO - Jessica Chastain impressionnante en "Miss Sloane"

D'emblée, dans le film, Elizabeth Sloane donne une leçon de lobbying et vous explique ce qu'il faut faire pour réussir : anticiper, deviner les plans de son adversaire, préparer des ripostes, toujours avoir un coup d'avance, surprendre sans se laisser surprendre.





Ce thriller politique qui s'attaque au lobby des armes à feu rappelle la capacité du cinéma indépendant US à bousculer les us et coutumes et à dire quelque chose du pays. Dans l'Amérique de Trump, on peut affirmer sans trop se mouiller qu'un sujet pareil fait agréablement tâche.





Miss Sloane sort en salles le 8 mars 2017