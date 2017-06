VIDÉO - "Jumanji : Bienvenue dans la jungle" : découvrez la première bande-annonce explosive de la suite du film culte

Jumanji est de retour, et les règles du jeu ont changé. La bande-annonce de la suite du film culte porté par Robin Williams en 1995 vient d'être dévoilée et vous pouvez oublier tout ce que vous saviez sur le jeu de plateau qui a effrayé de nombreux spectateurs. Modernité oblige, c'est ainsi avec un jeu vidéo que les nouveaux jeunes héros vont embarquer dans cette folle aventure. Et cette fois, ce n'est pas la jungle qui va débarquer dans le monde réel.