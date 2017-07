VIDÉO - "Justice League" : Batman et Wonder Woman régalent les fans du Comic-Con avec de nouvelles images inédites

De quoi galvaniser un public déjà conquis, ravi d'entendre que Wonder Woman et Suicide Squad auront tous les deux droit à une suite et excités de découvrir les premières images d'Aquaman, attendu dans les salles le 19 décembre 2018. Et ce ne sont pas les seuls extraits à avoir été diffusés. Très attendue, la nouvelle bande-annonce de Justice League s'est dévoilée sous la forme d'un avant-goût (sneak peek en VO) de près de 4 minutes qui fait la part belle à Wonder Woman. Rien d'étonnant quand on sait que les aventures en solo de Diana, princesse des Amazones, ont surclassé le box-office, devenant au passage le film le plus lucratif réalisé par une femme.