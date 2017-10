VIDÉO - Justice League : Superman revient dans la dernière bande-annonce

Il est enfin arrivé. Après plusieurs longues semaines, et une série d'images certes explosives mais laissant toujours planer le doute, l'ultime bande-annonce de Justice League a été dévoilée dimanche. De quoi faire encore patienter quelques semaines les fans de la saga signée DC Comics. Et cette fois-ci, surprise, Henry Cavill, aka Clark Kent, aka Superman, est bien de la partie.





Ou presque... Car pendant ces près de trois minutes d'images, on peut voir Lois Laine et Clark Kent brièvement, avec un joli coucher de soleil pour fond visuel, juste avant que la journaliste ne se réveille et ne se rende compte qu'elle rêvait. Superman avait disparu lors du film précédent, et jusqu'à présent, aucune des bandes-annonces officielles diffusées par la production n'avait mis en scène le héros kryptonien.