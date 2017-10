"Kingsman 2" : surtout ne dîtes pas à Matthew Vaughn que son film est cool...

Plus cool aussi ? Matthew Vaughn nous coupe tout de suite, comme si on avait commis une abominable faute de goût. "J’ai établi une règle bizarre avec mon équipe : au bureau, nous avons l’interdiction d’utiliser le mot cool", prévient-il, mi-sévère, mi-malicieux. "Parce qu'au moment où tu essaies d’être cool, tu ne l’es plus ! Pour moi on est cool où on ne l’est pas. Kingsman c’est avant tout une question de swag." De swag ? Quand on demande au cinéaste d’élaborer, il s’anime enfin, après nous avoir un peu pris de haut.