VIDEO – "La Belle et la Bête" : Emma Watson va-t-elle regretter d’avoir refusé "La La Land" ?

Elle va peut-être s’en mordre les doigts. Lorsque courant 2015, Damien Chazelle planche sur une petite comédie musicale baptisée La La Land, le jeune réalisateur américain rêve de la comédienne anglaise pour interpréter Mia, tandis que Miles Teller, le héros de son premier film, Whiplash, doit incarner Sebastian. La jeune femme, inoubliable Hermione de la saga Harry Potter, va dire non au prodige hollywoodien. "Elle pensait que ce n’était pas le bon film pour elle à l’époque", raconte une source proche de la production.





Finalement c’est sa compatriote Emma Stone qui va décrocher le rôle de la jeune actrice qui rêve de conquérir les étoiles. L’agent de Miles Teller trop gourmand, c’est Ryan Gosling, trop ravi de retrouver sa partenaire de Crazy Stupid Love et Gangster Squad qui montera à bord à ses côtés. Et ils ne l'ont pas regretté puisque l'un et l'autre ont remporté un Golden Globe début janvier. Et sont en lice pour un Oscar, le 26 février prochain à Hollywood.