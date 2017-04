VIDÉO - Le Chanteur de Gaza : le film qui donne envie d’aller au bout de ses rêves

Quand on évoque Gaza, c’est surtout pour parler de conflits, rarement pour évoquer la vie quotidienne des habitants du territoire palestinien. Le film Le Chanteur de Gaza nous entraîne dans le quotidien de Mohammed, un jeune garçon qui n’a qu’un seul désir, celui de chanter et qui a force d’obstination et de courage va toucher du doigt son plus grand rêve.





Le réalisateur Hany Abu-Assad s’est inspiré de l’histoire vraie de Mohammed Assaf, jeune palestinien de 22 ans, qui est devenue en participant à Arab Idol, la Nouvelle Star du monde arabe, un symbole de paix et l’incarnation d’un nouveau champ des possibles.