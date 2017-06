VIDÉO – Le Dernier Vice-roi des Indes : la partition de l’Inde au cœur d’un extrait avec Hugh Bonneville

Comment sont nés l’Inde moderne et le Pakistan. C’est le sujet central du film Le Dernier Vice-roi des Indes, nouvelle réalisation de Gurinder Chadha, à qui nous devons notamment Joue-là comme Beckham ou Coup de foudre à Bollywood.





Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine d'Angleterre et nommé dernier Vice-Roi des Indes, Mountbatten devra préparer le pays à l'indépendance. Mais la tâche s'avérera bien plus ardue que prévu. Après d'âpres négociations avec Nehru, Gandhi et Jinnah, perturbées par de violents conflits religieux, il n'aura d'autre choix que d’entériner la partition des Indes et la création d'un nouvel état, le Pakistan. Une décision qui va provoquer l'un des plus grands déplacements de population de l'Histoire dont les conséquences se font encore ressentir aujourd’hui.