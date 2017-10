VIDEO - "Le Sens de la fête", la critique : faites tourner les serviettes pour la meilleure comédie française de l'année !

Tout ce petit monde va se côtoyer, se frictionner, s’engueuler et se réconcilier au fil d’une soirée où chaque personnage, même le plus caricatural, se révélera plus complexe que sa première apparition à l’écran pourrait le laisser croire. C’est la grande force de leur scénario : d’un pitch propice à la franche rigolade, Nakache et Toledano ont construit une comédie pleine de nuances, capable d’une soudaine embardée poétique ou d’une digression intimiste avant de retrouver le fil plus convenu, mais diablement efficace, de la comédie grand public.





Le Sens de la fête ne connaîtra sans doute pas le même succès qu’Intouchables – 19 millions d’entrées rien qu’en France, rappelons-le. Mais c’est le genre de petit miracle capable de réunir par-delà les classes sociales et les générations. De réconcilier aussi le cinéphile pointu avec le spectateur du samedi soir. Il prouve enfin qu’en 2017, on peut faire rire sans être méchant, se moquer sans rabaisser. Critiquer sans humilier. Bref, un vrai film qui fait du bien.