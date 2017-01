VIDEO - Leos Carax tourne sa comédie musicale avec Rooney Mara et Adam Driver au printemps

La rencontre improbable de deux êtres à la dérive (Boy meets girl); le virus frappant la population parisienne tuant ceux qui font l’amour sans s’aimer (Mauvais Sang); l’histoire d’amour entre deux vagabonds dans un Paris nocturne (Les Amants du Pont Neuf); l’amour fou et sans nuances, déraisonnable et destructeur, des héros enfiévrés toujours en mouvement, dans une désespérance plus universelle que jamais (Pola X)…





Que peut-on attendre du réalisateur Carax qui filme comme personne le romantisme et l’amour fou dans un monde ravagé par le chômage, le sida, le désenchantement et la fin des idéaux? Absolument tout. On en est sûrs: Annette sera le film de toutes les surprises.