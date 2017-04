VIDEO – "Les Derniers Jedi" : la première bande-annonce de "Star Wars 8" est en approche…

C’est un joli cadeau d’anniversaire pour les amoureux de Star Wars. Alors ses vedettes, anciennes et nouvelles, sont réunies à Orlando en Floride pour une grande convention organisé par les fans à l’occasion des 40 ans de la saga créée par George Lucas, voilà que Disney dévoile ce vendredi, à 18h30, heure française, la première bande-annonce de l’Episode VIII intitulé Les Derniers Jedi.





Réalisé par Rian Johnson, ce nouvel opus est la suite directe de l’Episode VII, Le Réveil de la Force, qui marquait le retour sur les écrans de l’une des franchises les plus lucratives de tous les temps, en décembre 2015. A l’arrivée, plus de 2 milliards de dollars de recettes dans le monde… et une nouvelle galerie de personnages dont on découvrira le sort que les scénaristes leur ont réservé le 13 décembre prochain.