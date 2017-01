VIDEO - "Les Derniers Parisiens" : le groupe de rap La Rumeur signe son premier film avec Reda Kateb et Mélanie Laurent

Avant de s'intituler Les Derniers Parisiens, le premier long métrage de Hamé et Ékoué devait s'appeller Mon nom à Pigalle, un titre mettant davantage l'accent sur le quartier parisien.





L'histoire s'intéresse au parcours de Nas qui vient tout juste de sortir de prison et qui revient dans son quartier, Pigalle, où il retrouve ses amis et son grand frère Arezki, patron du bar Le Prestige. Nas est décidé à se refaire un nom et Le Prestige pourrait bien lui servir de tremplin…





Hamé et Ékoué connaissent Reda Kateb et Slimane Dazi depuis quinze ans et ont immédiatement pensé à eux pour endosser les rôles principaux des Derniers Parisiens. Quant à Mélanie Laurent, les cinéastes l'avaient rencontrée en mai 2015 alors que le film était déjà financé et le casting réuni. C'est après avoir lu le scénario qu'elle a donné son accord.





Les Derniers Parisiens sort en salles le 22 février 2017