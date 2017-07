VIDEO – Luc Besson : "J’ai fait Valérian pour le petit Luc qui lisait la bande-dessinée"

C’est le jour J pour Luc Besson. 20 ans après Le Cinquième Elément, le réalisateur français fait son retour à la science-fiction avec Valérian et la cité des mille planètes, une adaptation de la BD de Christin et Mézières qui a bercé son enfance. "Deux agents qui traversent le temps et l’espace, c’était juste incroyable", se souvient-il dans l’interview qu’il a accordée à LCI. "C’est un univers qui m’a passionné. Adulte, j’ai l’impression d’avoir fait le film pour le petit Luc qui lisait la bande-dessinée. J’espère juste qu’il en sera fier."





A l’écran, Valérian et Laureline, sa compagne, sont interprétés par Dane De Haan et Cara Delevingne, un duo inédit où le plus héroïque n’est pas forcément celui qu’on croit. "C’était la première BD avec un couple, et où la femme, Laureline, met des baffes aux aliens", souligne Luc Besson. "C’est un peu la maman de Nikita, de Leloo, ces héroïnes que j’ai pu décrire plus tard dans mes films."