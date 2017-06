VIDÉO - Mais pourquoi Emma Watson a-t-elle caché des livres dans les rues de Paris ? Elle s'explique...

C’est une star qui s’engage. Révélée par la saga "Harry Potter", héroïne au printemps de La Belle et La Bête, Emma Watson reviendra sur les écrans le 12 juillet prochain dans The Circle. Un thriller d’anticipation, tiré du roman de Dave Eggers, dans lequel elle incarne Mae, jeune recrue de The Circle, le groupe de nouveaux médias le plus puissant au monde. Après avoir été accueilli sur un campus idyllique, elle va être entraînée dans une spirale infernale qui interroge notre addiction aux réseaux sociaux.