VIDEO - Marion Cotillard est-elle plutôt "Tetris" ou "Assassin’s Creed" ? Elle répond…

Le réalisateur Justin Kurzel est-il la raison qui vous a poussée à faire partie de l’aventure ?

J’ai trouvé le scénario et les thèmes abordés passionnants. Il y avait une vraie profondeur, au-delà du divertissement. Mais Justin était déjà dans le coup en effet et j’avais eu une expérience absolument grandiose avec lui sur Macbeth. C’est une de mes plus belles rencontres d’actrice. Il a beaucoup pesé dans ma décision. Il y avait avec lui la promesse d’un point de vue fort. Alors qu’en général, ces films sont réalisés par des techniciens au service d’un studio, et non par des artistes qui s’approprient un univers déjà très fort.





Mais vous collaborez cette fois sur quelque chose de très différent de Macbeth...

C’est vrai mais il y a aussi des points de connexion. Macbeth et Assassin’s Creed sont deux adaptations de choses très iconiques et il y a des thèmes similaires : la violence, la manipulation, le pouvoir... Mais c’était en effet très excitant de se retrouver pour un projet avec des moyens différents et un concept de base fascinant qui veut qu’on puisse se connecter à la mémoire génétique à travers son ADN.