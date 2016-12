VIDEO - Michael Fassbender l’assure, "Assassin's Creed" n’est pas réservé aux fans du jeu

Vous êtes à la fois acteur et producteur du film. Pourquoi un tel investissement ?

J’ai toujours voulu m’impliquer davantage, pour ne plus être qu’un acteur. Quand un ami m’a présenté les gens d’Ubisoft, ils m’ont décrit l’univers et j’ai été conquis. J’étais fasciné par ce monde, le concept de la mémoire génétique et cette machine, l’Animus, qui sert à voyager dans le temps et à se connecter à votre code génétique. Je trouvais plausible l’idée que nous portions dans notre ADN la mémoire et les expériences de nos ancêtres. J’aimais aussi l’idée des assassins et des templiers, deux idéologies qui s’affrontent pour le futur de l’humanité. Il y avait de quoi vivre une belle expérience de cinéma.





Les adaptations de jeu se concentrent souvent plus sur l’action que sur le scénario…

Dès le premier rendez-vous avec Ubisoft, j’ai compris qu’il s’agissait d’un monde très sophistiqué. L’ambiguïté morale du film diffère de ce qui se fait normalement dans le genre. Il n’y a pas les bons d’un côté et les méchants de l’autre. C’est beaucoup plus complexe, nous naviguons en eaux troubles. Bien sûr, il fallait que le film soit divertissant mais les adaptations de jeux ne pensent qu’aux effets spectaculaires pour faire de l’argent. Nous voulions plus de profondeur.





Peut-on être conquis si l’on n’est pas gamer ?

J’en suis la preuve. Il était important pour nous que les fans du jeu apprécient le voyage mais nous voulions aussi que quelqu’un qui n’ait jamais touché une manette ou joué à Assassin’s Creed puisse autant se faire plaisir.