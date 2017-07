VIDEO - "Moi, Moche et Méchant 3" : Gad et Arié Elmaleh enfin réunis… et c’est explosif !

Ils n’avaient pas tourné ensemble au cinéma depuis Chouchou, en 2003. Une éternité. Gad et Arié Elmaleh sont à l’affiche mercredi 5 juillet de Moi, Moche et Méchant 3, le nouveau volet de la saga d’animation à succès. Le premier reprend le rôle de Gru, le vilain pas si vilain depuis qu’il a rencontré la belle Lucy. Le second incarne Dru, son frère caché, aussi maladroit que chevelu… Et le résultat est explosif !





Mais pourquoi n’ont-ils pas travaillé plus souvent tous les deux ? "Il n’y a pas eu d’opportunité organique, normale", explique Gad, l'aîné de la fratrie. "Soit c’était des idées pour faire deux frères et c’était assez artificiel. Soit les rôles ne plaisaient pas à l’un ou à l’autre." Ce que confirme Arié : "On n’a jamais eu de vrai projet jusqu’à ce film d’animation. Mais on est ouvert aux propositions !".