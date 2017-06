VIDEO - "Moi, Moche et Méchant 3": quand les frères Elmaleh s'amusent à se doubler

Réalisé par Pierre Coffin et Kyle Balda, Moi, moche et méchant 3 est également doublé par Audrey Lamy, qui reprend le rôle de Lucy, la fiancée de Dru. Et par un petit nouveau, David Marsais, moitié du du comique Palmashow, qui prête sa voix à Balthazar Bratt, un méchant perfusé aux années 1980 qui va donner du fil à retordre à nos héros.





>> Moi, moche et méchant 3 de Pierre Coffin et Kyla Balda. En salles le 5 juillet.