Ces films qui racontent Jean Rochefort

ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES (1964)

Jean Rochefort a commencé sa carrière en jouant aux côtés de Michèle Mercier et Robert Hossein dans la saga des Angélique, réalisée par Bernard Borderie d'après les œuvres d'Anne et Serge Golon. Il y incarnait l'éloquent avocat François Desgrez, envoyé du roi et jouait dans deux des quatre suites : Angelique et le roy et Merveilleuse Angélique. Auparavant, Rochefort s’était fait remarquer dans Cartouche (1962) de Philippe de Broca aux côtés de Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale avant de montrer ses talents dans Les tribulations d’un chinois du Chine (1965) du même de Broca.