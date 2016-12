VIDÉO - Natalie Portman nous fait vibrer dans la première bande-annonce de "Jackie"

Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas, Texas, aux États-Unis. Une balle dans la tête qui a changé l'histoire de tout un pays, et d'une femme : Jackie Kennedy. Jackie, réalisé par Pablo Larraínn s'intéresse aux quatre jours qui ont suivi cet assassinat, et à la vie de cette veuve bouleversée et terrassée par cette disparition. Le film se dévoile un peu plus grâce à la bande-annonce officielle émotionnellement intense.





C'est Natalie Portman qui incarne avec justesse et sensibilité la Première Dame. "Les gens aiment les contes de fées, mais j'ai fini par m'habituer au fossé entre ce que les gens croient et ce qui est réel. Entre le réel et la représentation, j'ai perdu le fil", confie-t-elle, pendant que les images d'une femme qui fait tout pour rester digne défilent. Jackie débarquera en salle le 1er février 2017 en France.