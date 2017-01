VIDEO - "Neruda" : le portrait ironique et mordant d’un ogre de la liberté

C’est souvent dans le mouvement et le tumulte qu’un homme se révèle le mieux. Pablo Larraín l’a bien compris. Fuyant comme la peste l’idée d’une représentation purement hagiographique, il s’attache à dépoussiérer, entre chaque pas de Neruda, l’éternisation de sa légende. Un époussetage en règle qui désacralise l’homme, souvent englué dans ses contradictions -le prolétaire aux usages d’aristocrate, l’égo-centré qui compte représenter le peuple-, tout en révérant sa force créatrice et sa passion hédoniste. Pour consolider son propos, le scénario s’appuie sur un personnage passionnant, digne récipiendaire de la poésie de Neruda : son persécuteur, l’inspecteur Óscar Peluchonneau, qu’incarne Gael Garcia Bernal.





De ce face-à-face, à la fois drolatique et inquiétant, va jaillir toute la puissance onirique du poète chilien. Et Larraín d'immortaliser ce jeu du chat et de la souris comme on écrit un texte. Au creux de chaque image, impeccablement éclairée par le chef-opérateur Sergio Armstrong, affluent des mots. Des lettres dans des paysages de western, des phrases dans les bordels et les institutions étatiques, des virgules sur les sourires, les extases et les silences. Au fil d’un récit non-linéaire et fantasmatique, qui célèbre le mystère comme la jouissance, ce long métrage ironique et mordant résonne comme le cri silencieux d’un héros romanesque, épique, libertaire, fait de défauts, de chair et de sang. A lire sur grand écran, donc.